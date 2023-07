Thuram pronto per l’Inter! La clausola | l’ingaggio e il numero di maglia – TS

(Di lunedì 3 luglio 2023)si lega in nerazzurro per 5 anni. TuttoSport illustra le cifre del contratto, dellae spiega quale potrebbe essere ilscelto perdell’Inter. CIFRE – L’Inter ha osservato, seguito e corteggiato per molto tempo Marcus. Proprio quando i nerazzurri e l’attaccante sembravano oramai lontani ecco l’ufficialità del colpo: è lui il primo acquisto del club interista. Dal Borussia Monchengladbachpassa all’Inter, dove rimarrà fino al 30 giugno del 2028. Nel contratto da 7.7 milioni di euro lordi a stagione firmato dal calciatore, i nerazzurri hanno inserito unadi rescissione da 95 milioni. La cifra resterà invariata nel tempo di permanenza dia Milano. Ciò permetterà all’Inter di guadagnare una cifra ...

Blanc: "Thuram pronto per l'Inter, al contrario di due anni fa. E' un vero centravanti, il fatto che... Fcinternews.it

Lauren Blanc racconta Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter di Simone Inzaghi: "Il fatto che segni poco è un falso mito" ..."Da vecchio interista sono ancora più felice che Marcus Thuram abbia scelto il nerazzurro...", ha raccontato Laurent Blanc, ex difensore della Beneamata dal 1999 ...