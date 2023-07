... spostò Kessié da mezz'ala destra a mezz'ala sinistra del centrocampo a tre per fargli coprire, con la sua forza, gli spazi lasciati dalle cavalcate in avanti diHernández. Nell'anno dello ...Se sulla sinistra il Milan ha la garanzia di, nel corso dell'ultima stagione non ha avuto lo stesso riscontro da Calabria . Un infortunio ha limitato le sue presenze e Pioli ha dovuto ...Stefano Pioli conta attualmente due soli titolari,e Davide Calabria. Le riserve di questi non sembrano completamente all'altezza. Uno è Alessandro Florenzi, terzino ex Roma ormai ...

Theo Hernandez fa gli auguri a Maignan: “Buon compleanno, fratello mio” Pianeta Milan

Nella giornata di oggi il portiere rossonero Mike Maignan festeggia 28 anni. A fargli gli auguri sui social, con un tweet, anche il compagno rossonero e di nazionale Theo ...Che fisico per Zoe Cristofoli! Lady Theo Hernandez letteralmente fa impazzire i suoi follower con una foto in costume ...