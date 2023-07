The Weeknd | la colonna sonora integrale di ‘The idol’ in attesa del live a Milano

(Di lunedì 3 luglio 2023) È ora ascoltabile in streaming ladi The Idol, serie tv targata HBO disponibile in Italia su Sky. A curarla è The, attualmente in tour in Europa e atteso nel nostro Paese per due imperdibili date. L’artista, infatti, sarà aall’Ippodromo La Maura, il 26 luglio (sold out) e il 27 luglio. Per quanto il lavoro per la serie tv, la pubblicazione della soundtrack arriva dopo la messa in onda dell’ultima puntata del titolo che ha esordito al Festival di Cannes lo scorso maggio. Foto da Ufficio Stampa WFY Co-creata da Sam Levinson, Abel “The” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti lo stesso Thee Lily-Rose Depp. Il cantante aveva annunciato a sorpresa che insieme al rilascio degli episodi sarebbero stati ...

... In merito a quella scena finale, Levinson ha raccontato di aver girato quel discorso di Jocelyn su un palcoscenico reale davanti a un pubblico altrettanto reale in attesa del concerto di...È uscita la colonna sonora integrale della serie TV targata HBO "Idol" curata da. La pubblicazione avviene dopo che è andata in onda l'ultima puntata della serie TV che ha esordito al Festival di Cannes lo scorso maggio, co - creata da Sam Levinson (Euphoria, HBO), Abel ...approfondimento Avatar - La Via dell'Acqua,nella colonna sonora Avatar, La via dell'acqua conduce alla bellezza La bellezza tracima da ogni inquadratura d i Avatar. 2 , parimenti al ...

The Weeknd, fuori la colonna sonora di The Idol Music Attitude

È finalmente disponibile la colonna sonora integrale della serie The Idol’ curata da The Weeknd, presto live in Italia.Disponibile anche in Italia il quinto e ultimo episodio di The Idol. Lily-Rose Depp commenta il colpo di scena finale: spiana davvero la strada a una seconda stagione