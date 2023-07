The Blacklist chiude | la decima stagione sarà l’ultima

SEGNALAZIONI SKY / NOW - 2 - 8 LUGLIO 2023- STAGIONE FINALE Da domenica 2 luglio alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand Si avvicina al gran finale la serie di spionaggio che dal 2013 ...Per gli amanti del genere Crime drammatico invece ci sarà la decima stagione, che arriverà sulla piattaforma Sky e in streaming su NOW il 2 luglio con le ultime vicende di Raymond "Red"...Poi si celebra (finalmente) la fine di. Dopo dieci stagioni, direi che possiamo lasiciarla andare. Forse da non perdere ancheHorror of Dolores Roach . Dico forse solo ...

The Blacklist 10, su Sky Investigation e Now al via l’ultima stagione: nuovi nemici per Red e la task force Tvblog

Non ci sarà The Blacklist 11, la serie tv chiude con la decima stagione. Confermata laa fine per lo show con James Spader.Staffing bosses must accept a role they seem to be shirking, to stamp out arrangements that abuse both the exchequer and contractors.