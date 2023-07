TFA Sostegno VIII ciclo | dal 4 al 7 luglio la preselettiva | le Università in cui è stata annullata | le indicazioni per lo svolgimento LO SPECIALE

Mancano pochi giorni alle prove preselettive che daranno accesso all'ottavo ciclo del cd.per l'a.a. 2023/24. Le date di svolgimento dei test sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di ......delle prove preselettive per i, con migliaia e migliaia di candidati rimasti a corto di notizie nel momento più importante. Si tratta dei percorsi di specializzazione per le attività di, ...Quesito Un nostro lettore chiede quanto segue: Sono un ITP, se dovessi vincere il concorsoe completare il corso di specializzazione potrò rientrare in 1 fascia GPS pero devo ...

Tfa sostegno 2023, cosa deve sapere un futuro docente di sostegno Dalla conoscenza dei Bes alla terminologia Tecnica della Scuola

Come afferma Tommasetti, “per effetto della violazione informatica non è possibile attingere notizie dal portale web dell’ateneo a differenza di quanto accade con il Suor Orsola Benincasa e l’Universi ...La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Miur, propone corsi online di preparazione alla prova di accesso al corso di specializzazione sostegno: Competenze organizzative in ...