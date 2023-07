Testi scolastici | per le famiglie aumento tra l’8 e il 12%

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 luglio 2023) Bergamo. Incrementi medi dell’8% sul prezzo di copertina indicato dagli editori, con picchi fino al 12% per alcuni titoli: sarà un’estate all’insegna del caro-libri per lebergamasche, come nel resto d’Italia, alle prese in queste settimane con la prenotazione e l’acquisto deiscolatici. Un fenomeno dalle pesanti ripercussioni anche su librerie e cartolibrerie, che paradossalmente vedono ridursi i margini di guadagno, passati dal 15% lordo di due anni fa al 10% circa di oggi. A lanciare l’allarme è Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo e vicepresidente nazionale del SIL-Sindacato dei librai: “La situazione in cui ci troviamo è oramai insostenibile e peggiora di anno in anno, per questo chiediamo con urgenza al Ministero dell’Istruzione la riapertura di un tavolo di filiera, per giungere al più presto a un accordo di filiera, ...