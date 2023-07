Testamento Berlusconi | Confalonieri | Escluderei ripercussioni in Fininvest e famiglia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Cheavrà il contenuto deldi Silvio, morto il 12 giugno 2023 (I FUNERALI - LE IMMAGINI), sull’assetto die su quello interno alla? Nessuna, secondo il presidente di Mfe-Mediaset, Fedele, come ha ribadito lui stesso ai giornalisti a margine dell’assemblea di Assolombarda del 3 luglio. L’apertura del- custodito dallo storico notaio Arrigo Roveda - è imminente: "Non c'è una data. Ipotizzo che sarà la prossima settimana. Non credo ci saranno sorprese", ha sottolineato ancora

In attesa deldi, la famiglia Del Vecchio insegna qualcosa sulle eredità miliardarie di Carlotta ScozzariIntesa Sanpaolo ricorda infatti che ildi Silviosarà determinante per valutare il nuovo assetto azionario di Fininvest, che detiene il 53,3% delle azioni Mondadori e il 69,5% ...... comunque no, escluderei qualsiasi ripercussione in famiglia e sull'asseto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest a seguito dell'apertura deldi'. L'assemblea ...

Il testamento di Berlusconi Stando alle dichiarazioni di Fedele Confalonieri potrebbe essere aperto la prossima settimana. Intanto, tra le ipotesi sul futuro dei beni patrimoniali, spuntano le prime ...Così, a margine dell'assemblea di Assolombarda, il presidente di Mfe-Mediaset Fedele Confalonieri, ai cronisti che gli chiedevano del testamento di Silvio Berlusconi . "Non c'è una data - ha concluso ...