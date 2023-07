Terrore nel centro di Cagliari | furgone piomba sui tavolini di un bar e travolge 15 persone video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Urla e scene di panico a, in un incidente che poteva trasformarsi in una strage. Unto infatti sulla folla della centralissima Corso Vittorio Emanuele, una delle strade più affollate di ristoranti eall’aperto di. Quindici feriti, nove dei quali in codice giallo all’ospedale e sei che hanno riportato qualche leggera contusione. LEGGI ANCHE Momenti di paura a Palermo: un cavallo fugge, finisce in mezzo al traffico e provoca un incidente Paura in metro, minaccia col coltello alla gola i passeggeri: chi devo sgozzare per qualche spiccio? Un, senza freno a mano e guidatore, ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso sino a fermarsi contro alcune sbarre di un bar:, sedie e, ...