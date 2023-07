Tre scosse dioggi in provincia di Potenza in. Di magnitudo 2.0 (ore 6.37), 2.2 (ore 7.16) e 2.7 (ore 7.18), sono state registrate a 1 - 2 km da Moliterno a una profondità di 9 e 10 km come si ...Ma, con ildel 1980, questa usanza non si è più ripetuta. Per noi si tratta davvero di ... Di sicuro non esiste una simile effige in tutta la. Inizialmente, era identificata come ...... popoloso borgo dell'entroterra della, un culto di cui c'è traccia dal 1696, quando si ... due anni prima, da un terribileche sconquassò il territorio. Poco è cambiato da allora: ...

Terremoto in Basilicata, scosse in provincia di Potenza Adnkronos

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 09:36 con epicentro a Moliterno, in provincia di Potenza. La profondità stimata è stata di circa 9.8 Km. Potete monitorare tutte le ...Scossa di terremoto registrata a Moliterno (PZ)Il 03 Luglio 2023 ore 07:18 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 e profondità 9 km a Moliterno (PZ). Leggi qui per approfondire. S ...