Terremoto in Basilicata | i dettagli

Leggi su zon

(Di lunedì 3 luglio 2023) Diverse scosse sono state registrate dall’Ingv nella notte e nel mattino, nelle province di Parma e di Potenza. Le vibrazioni del terreno sono state avvertite in diversi comuni, ma, fortunatamente, non si registrano danni a cose o persone. Undi magnitudo 3.2 è stato registrato a Moliterno, comune della provincia di Potenza, in. Secondo quanto si è appreso dal comando provinciale di Potenza dei Vigili del fuoco, non vi sono state richieste di intervento o soccorso né segnalazioni di danni. La prima scossa, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle ore 6.37. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è avvenuta alle ore 7.16, mentre una terza di magnitudo 2.7 è stata avvertita alle ore 7.18. Tutte queste scosse sono state registrate a circa un paio di chilometri da Moliterno a profondità comprese tra 9 e 10 km, come si legge sul sito ...