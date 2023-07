Terra Amara Anticipazioni 4 luglio 2023 | Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio!

Tra gli altri programmi, Domenica In " Il Meglio su Rai Uno (1.300.000, 12.0%) non ha retto il confronto con(2.343.000, 21.4%). Si conferma Beautiful (2.292.000, 19.7%) e Top Dieci (1.Ascolti tv domenica 2 luglio 2023: il pomeriggio Nel pomeriggio festivo dominano le fiction di Canale Cinque Beautiful e. Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato un netto di 1.300.tornerà domani, martedì 4 luglio , alle 14:10 circa su Canale 5 , con un nuovo episodio. Questa soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata precedentemente trasmessa su ...

'È suo figlio', spoiler Terra Amara: la rivelazione inaspettata del protagonista MovieTele.it

Le anticipazioni turche sulla soap Terra amara dicono che Fekeli investe un passante, mentre Zuleyha rischia la vita a causa di Fikret ...Secondo le anticipazioni della prima settimana di luglio, il rapporto tra Hunkar e Demir sembrerà irrimediabilmente compromesso ...