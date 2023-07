Tensione in centrodestra su elezioni europee | botta e risposta Tajani-Salvini

(Di lunedì 3 luglio 2023) L'appuntamento (ancora ben lontano) dellecrea già tensioni nelitaliano. Mentre la premier Giorgia Meloni lavora a un avvicinamento tra il Ppe e i conservatori di Ecr da lei presieduti, il numero uno di Forza Italia Antoniodice no a una alleanza con gli ultranazionalisti tedeschi di Alternative fur Deutschland e con Marine Le Pen, alleati di Matteo, che tuona: "Non accetto veti". Si preannuncia così lunga e tortuosa la strada che porterà al voto nel giugno del prossimo anno per il rinnovo dei vertici di Bruxelles. Meloni, che mercoledì sarà a Varsavia per un incontro di Ecr, ormai da qualche mese sta lavorando a una 'alleanza' con il Ppe, con l'obiettivo di creare una maggioranza diche superi l'assetto 'Ursula' alla guida ...

Tensione in centrodestra su europee, botta e risposta Tajani-Salvini Agenzia askanews

