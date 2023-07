Tennis | Wimbledon | esordio vincente per Swiatek

(Di lunedì 3 luglio 2023) Londra, 3 lug. - (Adnkronos) -per Iga, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club di Londra. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la cinese Lin Zhu, numero 34 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-3, in un'ora e 21 minuti di gioco.

L'altoatesino debutta sul Centrale contro il giovane Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del n. 19 al mondo Francisco. Si tratta di una sfida inedita, chi vince affronterà al secondo turno ...Sky Sportsi sposta sul canale 203 Con l'inizio diilsi avvicina ancora di più. Da oggi, infatti, il canale dedicato Sky Sportsarà il 203, nel quale trasmetteremo i ...18.22 - Le parole di Djokovic nell'intervista in campo: 'Questo è il tempio del, sempre ... Nel 2011 vincere il primoè stato un ricordo incredibile, un coronamento dei sogni. Ma ogni ...

LIVE Wimbledon, la prima giornata: Djokovic al 2° turno, più tardi in campo Sinner La Gazzetta dello Sport

Londra, 3 lug. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Iga Swiatek a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Lond ...Buona la prima per Lorenzo Musetti. Il toscano ha ottenuto la prima vittoria a Wimbledon della carriera, nei singoli match, battendo in maniera piuttosto netta il peruviano Juan Pablo Varillas (6-3 6- ...