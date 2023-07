(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal 3 al 16 luglio, ilsi dà appuntamento a Londra per ildi, il più famoso, prestigioso e importante eventotico su erba al mondo, terzodella stagione, da seguire inesclusiva su Sky e insu NOW.I campi dell’All England Lawnand Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 136esima edizione del The Championships, che culminerà con le finali per il titolo...

perde un grande protagonista. Si tratta di Nick Kyrgios che si ritira a causa di un problema al legamento del polso. 'Come mi è stato suggerito, ho effettuato esami che hanno evidenziato una ...L'ucraino ex numero 31 della classifica Atp ha parlato al The Guardian del ruolo del Grande Slam e della sua decisione di escludere russi e bielorussi da2022: 'si è dimostrato ...Infine Dominic ha concluso: "Tutti conoscono, non solo gli appassionati dima tutti quelli che seguono lo sport. È il torneo con la più grande tradizione ed è il sogno di ogni atleta ...

Torneo di Wimbledon 2023: i favoriti, gli italiani e dove vederlo in tv Corriere della Sera

Martina Trevisan, la campionessa di tennis cresciuta in Valdera è tra i protagonisti, con Lorenzo Musetti del Torneo di Wimbledon, in Inghilterra. È uno degli appuntamenti più importanti della ...Tennis Wimbledon 2023, il torneo del Grande Slam in diretta su Sky e in streaming NOW, Dal 3 al 16 luglio, il grande tennis si dà appuntamento a Londra per il torneo di Wimbledon, il più famoso, prest ...