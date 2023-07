Tennis | Michele Mecarelli | “Ho vinto l’Avvenire | ma a 16 anni tengo i piedi per terra”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una parola ispiratrice. Il Torneo Avvenire ha iniziato la sua storia nel lontano 1965 grazie a un’iniziativa di alcuni soci delClub Ambrosiano, che avevano un desiderio: promuovere una competizione giovanile che potesse favorire la fioritura di futuri talentitici. Non è un caso che alcuni dei migliori giocatori di sempre abbiano calcato i campi del Club Ambrosiano. I nomi sono quelli di Martina Hingis, Roger Federer, Novak Djokovic e di Maria Sharapova, per fare delle menzione. Una manifestazione, che mancava dal 2019 a causa del Covid, è tornata a vita a sbrilluccicare è stato un talento di casa nostra. La 56ª edizione è stata vinta, in ambito maschile, da, classe 2007, jesino e tesserato con ilClub Ancona. Una vittoria un po’ a sorpresa quella di ...

Questa volta abbiamo incontratoMecarelli, classe 2007 di Jesi, tesserato con ilClub Ancona. Recentemente ha vinto il prestigioso torneo internazionale ''Avvenire'' Under 16 a Milano, ...

