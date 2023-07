“Temptation Island” | succederà una cosa mai vista prima | lo spoiler di Bisciglia

Leggi su tvzap

(Di lunedì 3 luglio 2023) NEWS TV. La scorsa puntata di Tempationha catturato l’attenzione dei telespettatori di Canale 5, registrando un notevole successo con una media di tre milioni e mezzo di spettatori. Questo boom di ascolti ha destato l’interesse di Mediaset, tanto che si vocifera dell’idea di mandare in onda un’edizione invernale del programma. Nel frattempo, l’attesa è per la seconda puntata che andrà in onda stasera, e durante un’interrilasciata a SuperGuidaTv, il conduttore Filippoha lasciato intendere che accadrà qualdi mai visto. Leggi anche: “”, Isabella smascherata dal pubblico:è pronta a fare Leggi anche: “”, le parole di Roberta Di Padua su Manuel ...