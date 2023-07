temptation island 2023 | in tendenza su Twitter due esclamazioni di Gabriela

La prima puntata disi era conclusa con un colpo di scena. Isabella aveva chiesto un falò di confronto anticipato a pochissimi giorni di permanenza nello splendido resort in Sardegna, ferita dalle ...Isabella ha deciso di interrompere drasticamente il suo percorso all'interno dichiedendo un falò di confronto immediato al suo Manuel. Nella seconda puntata in onda lunedì 3 luglio, i due si sono ritrovati faccia a faccia. Ecco cosa è successo....Manu e Isabella sono stati i protagonisti assoluti della prima puntata di. Lunedì 3 luglio, la coppia si è trovata faccia a faccia per un falò gestito dal buon Filippo Bisciglia . Falò Manu e Isabella,: ecco è andata Isabella ha ribadito ...

Isabella e Manuel commossi lasciano insieme Temptation Island: Non voglio cambiarti o sminuirti Fanpage.it

Seconda puntata di Temptation Island ed ecco la prima coppia che esce dal programma. Si tratta di Isabella e Manu, i due fidanzati milanesi che già dalla prima puntata del reality show condotto da Fil ...Durante la seconda puntata di Temptation Island la resistenza della coppia formata da Gabriela e Giuseppe è al limite ...