Tempo instabile fino a giovedì. Nel weekend nuova ondata di calore

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - La prima settimana di luglio inizia con una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia che porta correnti umide occidentali sull'Europa e in parte anche sul Mediterraneo. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo instabili soprattutto sulle regioni del Nord Italia dove non mancheranno piogge erali sia sulle Alpi che sulla Pianura Padana. Localirali anche nelle zone interne del Centro mentre al Sud ilsarà più asciutto. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano si evidenzia una fase più stabile entro il prossimoa causa dell'espansione dell'anticiclone africano che potrebbe portare un'di caldo con temperature in rialzo di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Previsioni meteo per oggi AL NORD ...