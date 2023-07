Tasse | giugno da record | ecco quanto hanno pagato gli italiani

(Di lunedì 3 luglio 2023) Conto decisamente salato quello che il fisco ha presentato aglinel mese di. Tra le ritenute Irpef dei dipendenti, l’Iva, l’Ires, l’Imu, l’Irap, l’Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le addizionali, etc., l’Ufficio studi della CGIA ha stimato in 63,9 miliardi di euro l’ammontare complessivo delleche, entro ieri, sono state versate nello scorso mese nelle casse dello Stato.daVa comunque ricordato che, assieme a novembre, è da sempre il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali. C’è comunque dell’altro da segnalare. Non solo paghiamo molto – e questo lo possono affermare tutti coloro che sono “conosciuti” dall’Amministrazione finanziaria – ma, come ha ricordato recentemente anche il ministro della ...

da record. Va comunque ricordato che, assieme a novembre, è da sempre il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscal i. C'è comunque dell'altro da segnalare. Non ...... Cgia di Mestre, ha stimato in 63,9 miliardi di euro l'ammontare complessivo delleversate nelle casse dello Stato. A conti fattie novembre sono i mesi top per i pagamenti perché si ...La comunicazione sarà recapitata a tutti entro il 30per posta elettronica e, pur non trattandosi di una vera e propria richiesta di pagamento di contributi ma solo di regolarizzazione di ...

A giugno lo Stato ha incassato 63,9 miliardi di tasse Agenzia ANSA

Tanti i pagamenti INPS previsti a luglio 2023: ecco il calendario completo e tutte le date da cerchiare in rosso ...Dalla detassazione degli straordinari e della tredicesima, fino all’aumento dei fringe benefit fino a 3 mila euro (non per tutti): le misure che il governo vuole attuare per tagliare le tasse ai lavor ...