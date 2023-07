Tajani | Salario minimo danneggia lavoratori che guadagnano meno | meglio contrattazione collettiva

La Bernini, a Bologna, ha citato anche l'impegno di, che ha parlato del tema da un'... E allora rilancia la polemica delminimo. "La ministra del Lavoro dice che non serve una legge sul ...Renzi si smarca da Calenda e lo gela sulminimo: Terzo Polo in frantumi In questo senso è ... E qui la sorpresa è Antonio, che dopo la morte di Silvio Berlusconi si è preso la leadership ..."Confalonieri è il consigliere per le tv, Letta intreccia relazioni,presidia Forza Italia ... Vogliamo partire dalminimo", scrive il direttore Alessandro Mauro Rossi nell'editoriale. "...

Tajani: Salario minimo danneggia lavoratori che guadagnano meno ... La7

(Agenzia Vista) Roma, 3 luglio 2023 La dichiarazione a Montecitorio del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...«Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto Presidente del Parlamento europeo a ...