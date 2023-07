La7.it - Antoniorisponde a distanza al suo alleato di governo Matteo Salvini . "Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd ...Sull'assenza azzurra in Commissionecosì: "Questa mattina avevamo un impegno di Gruppo che ... Antonio, coordinatore di Fi, derubrica quanto successo come "un incidente di percorso, una ...Il Guardasigilliai giornali di sinistra e alle opposizioni che parlano di 'bavaglio', ... Non a caso il vicepremier Antoniochiede di partire proprio da lì. Il padre di Kata va in ...

Tajani ribatte a Salvini: "Impossibile accordo europeo con Le Pen" TGLA7

Antonio Tajani risponde a distanza al suo alleato di governo Matteo Salvini. "Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il ...Nella cornice di Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore U.S.A, si sono svolte le celebrazioni per l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti.