Tajani | in Ue impossibile qualsiasi accordo con AFD e Le Pen

"Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ... Queste le parole sulle future alleanze in Europa di Antonio Tajani, parlamentare di Forza Italia.

Tajani: “Impossibile qualsiasi accordo con Le Pen e Afd” la Repubblica

Il ministro degli esteri ed esponnete di Fi: saremmo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e Alternative Fur Deutschland ...Il leader leghista ha proposto un patto del centrodestra in vista delle Europee con uno sguardo rivolto anche ai nazionalisti francesi ...