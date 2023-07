Svolta sullo scheletro trovato a Roma | Esame del Dna | sospetto sulla ragazza scomparsa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Potrebbero essere di Andreea Rabciuc i resti di un corpo umano trovati sabato scorso adurante alcuni lavori di bonifica a un fosso, in parco a Casal Bertone. La Procura di Ancona ha contattato i colleghini per verificare se loappartenga alla 28enne romenanelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato. Si faranno verifiche sul Dna e sui resti. Sul posto, vicino al Pigneto,Casilina, insieme al corpo erano stati trovati un collanina d'argento, brandelli di stoffa sbiaditi e la cinghia forse di uno zaino, Erano in un canale di scolo all'interno di un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato adiacente a via Ettore Fieramosca dove erano in corso lavori di bonifica del terreno. L'escavatore stava ripulendo proprio un fosso quando il ...