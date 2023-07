Suv contromano a Roma | il 20enne alla guida della Tesla non stava usando il telefono Disposta l’autopsia della vittima

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nonil cellulare il ragazzo di 20 annidel Suv che il 1° luglio ha travolto in via Laurentina, a, l’auto su cui viaggiava Simona Cardone, morta sul colpo. A rivelarlo è l’indagine su cui è al lavoro la Procura di, che contesta al ragazzo il reato di omicidio stradale. I pm hanno dispostosul corpo, che aveva 67 anni. L’analisi del cellulare sequestrato al ragazzo, che si trovava a bordo del suvassieme ad altri tre amici, non avrebbe rivelato l’esistenza di video girati a bordo dell’auto. Pare inoltre che il dispositivo non fosse in funzione nei momenti che hanno preceduto lo scontro tra i due veicoli. Per quanto riguarda la dinamica ...