(Di lunedì 3 luglio 2023) Finita nell’album dei ricordi l’ottava tappa del Championship Tourdi. IlRio Pro ha eletto re e regina della tavola in questa edizionee ci si riferisce al brasilianoe all’americana, che con le loro evoluzioni sono stati in grado di interpretare meglio degli altri le onde di Saquarema, a Rio de Janeiro (Brasile). Nel round sudamericano è spettato a uno degli alfieri della fortissima compagine verdeoro piazzare il sigillo. Il ragazzo di Florianópolis ha piazzato il colpo, aggiudicandosi la prima tappa nel Tour nel proprio percorso agonistico, dopo il podio ottenuto nel MEO Rip Curl Portugal Pro (terzo posto) quest’anno.ha battuto nell’atto conclusivo l’australiano Ethan Ewing con lo ...

Per me ilè rimasto intimo, privato. Lo pratico con pochi amici stretti. La musica invece è ... e scrivere mi serve a mettere ordine ai pensieri, a processare le esperienze che. Chiaramente ......la grande sala di registrazione per catturare la pura energia delle loro esibizioni daldi ... Lo Starcatcher World Tour includerà il supporto degli ospiti speciali Kaleo,Curse, Mt. Joy e ...... usano pseudonimi e tendono ad incendiare i loro strumenti sul palco, in una miscela dipunk e ... il compositore colombiano di stanza in Italia Montoya , che presenta dalil suo nuovo album, "...

Surf, Vivo Rio Pro 2023: Yago Dora e Caitlin Simmers i vincitori. 5° Leonardo Fioravanti OA Sport

Yago Dora festejou a primeira vitória da sua carreira no Vivo Rio Pro, no sábado de boas ondas na Praia de Itaúna superlotada ...Nova ondulação entra ainda nesta quinta-feira (29) com vento sudoeste forte e a expectativa é de que a sexta-feira (30) já amanheça com séries de 6-8 pés na Praia de Itaúna ...