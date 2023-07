Superluna luglio 2023 in streaming | dove vederla VIDEO

Leggi su cultweb

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ladi, detta anche “del Cervo” si può vedere stasera anche insu Youtube. Le splendide immagini ci mostrano un qualcosa di incredibile, la quarta Super Luna di questo anno. Alle 13.39 di oggi la Luna è diventata piena e raggiungerà il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla terra che arriva di fatto a oltre 350mila chilometri, alle 00.28 ora italiana. Sicuramente sarà una serata romantica per gli innamorati che sdraiandosi anche solo in terrazzo potranno contemplare qualcosa di intenso e che lascerà a bocca aperta. Ma perché si chiama Super Luna del Cervo? Il termine non ha di per sé un valore scientifico ma è utilizzato nel linguaggio comune per raccontare quando la Luna è più vicina del solito e sembra di media il 5% più grande del normale. In merito alla Super Luna il ...