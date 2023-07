Superluna del Cervo | ecco come e quando vederla

Occhi al cielo nelle prossime ore. Nella giornata di domani, lunedì 3 luglio, sarà infatti possibile ammirare la prima2023. Uno spettacolo da non perdere per gli amanti dell'astronomia ma non solo. Si tratta infatti di un evento unico nel suo genere, che toglierà il fiato anche ai meno romantici. Il ...Notti di nuovo magiche, al calarsole, con la Luna che diventerà unalunedì 3 luglio. Sarà la più grande dell'anno e apparirà più luminosa e vicina che mai.Domani 3 luglio occhi rivolti in cielo già a partire dal tramonto (20.37) sarà visibile ladell'anno, detta anche "Luna pienacervo". In questa occasione il satellite ci apparirà più grandesolito per effetto della minore distanza che la separerà dalla Terra. I diversi ...

Superluna del Cervo, occhi verso il cielo lunedì 3 luglio: sarà più grande e luminosa del solito. Ecco come ve ilmessaggero.it

Questo mese vede anche una sorta di staffetta tra i pianeti: mentre volge al termine il periodo di visibilità serale dei pianeti a noi più vicini, Venere e Marte, torneranno finalmente a mostrarsi i g ...Occhi puntati verso il cielo lunedì 3 luglio per la "Superluna del Cervo", la prima del 2023. La Luna apparirà più grande e luminosa del ...