Sulle note di Chopin si conclude la stagione di Santa Sofia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Con "Concerto Notturno,- Una Storia D'amore", chiusura in grande stile,Venerdì sera al Teatro San Vittorino, per laArtistica 2023, promossa da Accademia di, insieme a ...

Ammettendo che la scena cantata del filmdi Bleeding Love non è stata casuale. "Per un po' di tempo siamo stati grandi fan di Leona Lewis. Poi io sono cresciuta e un po' mi è passata, ...Con "Concerto Notturno, Chopin - Una Storia D'amore", chiusura in grande stile,Venerdì sera al Teatro San Vittorino, per la Stagione Artistica 2023, promossa da Accademia di Santa Sofia, insieme a ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornatonotizie di spettacolo "La la la la la la la, fammi godere " recita il ritornello di Rewind , il brano di Vasco Rossi che il 28 giugno , durante il concerto conclusivo del tour Vasco Live ...

Vasco Rossi, una coppia fa sesso durante il concerto di Salerno sulle note di Rewind Sky Tg24

Durante il concerto di Vasco Rossi, sulle note di Rewind, una coppia lo fa attuando letteralmente il testo della canzone, il video è viral ...Le proteste in Francia, l’attacco israeliano a Jenin, Meloni sul salario minimo, La Wagner mette in pausa il reclutamento. I fatti da conoscere ...