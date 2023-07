Successo per la prima ‘Taburno Wild’ | ma non è mancata una nota stonata

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolta ieri, 2 luglio, laedizione della “TABURNO WILD”.Una escursione cicloturistica attraverso i numerosi sentieri naturalistici che la Dormiente del Sannio offre ai visitatori. L’evento, già in programma da diverso tempo e parte di un calendario che ha visto anche laedizione del percorso cicloturistico “Valle dei Ciliegi”, è stato organizzato dai “Taburno Bikers” dell’A.S.D. Gianluca Gisoldi di Cautano in collaborazione con l’Associazione escursionistica del Prof. Nicola Matarazzo “La Dormiente Trekking Camposauro” che ha visto la partecipazione di oltre 30 appassionati di trekking che hanno raggiunto la croce in veta al Taburno a 1393 m di altezza.Alla giornata di ieri hanno partecipato circa 70 bikers provenienti da ogni dove della Campania che si sono detti entusiasti del percorso studiato dai ragazzi ...