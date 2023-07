Su Sgarbi e Morgan al Maxxi il doppio peso della sinistra | anche la Melandri invitava il critico

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Chissà dove erano quei dipendenti del, indignati per la presenza di Vittorioe per le sue intemperanze verbali con, nel 2019, quando c’era Giovannapresidente del Museo nazionale delle arti del XXI secolo. In quell’occasione ild’arte fu chiamato a intervenire a un evento e nessuno si stracciò le vesti. Al, dopo dieci anni di presidenza a guida Pd, con l’arrivo Alessandro Giuli considerato un invasore nel tempio dell'”amichettismo” di, le vedovesono sul piede di guerra. Da qui l’attacco a, colpevole di essere. LEGGI: non ce l'hanno con me, ma con Giuli. Basta vedere chi ...