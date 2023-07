Perugia, 2 luglio 2023 " Una sola coltellata sferrata al torace. Così sarebbe statoun giovanequesta mattina nei pressi della stazione del Minimetrò. Subito soccorso dal 118, chiamato da alcuni passanti che hanno visto il ragazzo sanguinante, al pronto soccorso ...Trambusto, ieri pomeriggio, in via dei Prati Fiscali, quando un cittadino, senza apparente motivo, ha recuperato alcuni sassi dai margini della carreggiata e li ha ...nessuno è rimasto. ...Solo il mese scorso, in almeno un'occasione, il cittadinoera stato denunciato dalle ... nessun20 Maggio 2018 SANSEPOLCRO - Frida Kahlo, una vita per immagini da domani la mostra ...

Straniero ferito al braccio durante lite con un connazionale anteprima24.it

Un grave incidente si è verificato ieri mattina nei boschi del comune di Montaione, dove un ciclista di origine straniera che stava facendo un’escursione è rimasto ferito in maniera molto grave in con ...Le notizie sulla guerra di domenica 2 luglio, in diretta. Kiev: «Uccisi 21.000 mercenari Wagner» • Il capo della Cia è stato un Ucraina e ha ascoltato il piano di pace di Kiev. • Gli Usa valutano la p ...