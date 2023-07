(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo dipere Rai: alcune indiscrezioni sono state attese a lungo, altre un po’ meno. Di certo, è il caso di Barbara D’Urso: tutti aspettavamo il suo ritorno per la stagione 2023/2024 di Pomeriggio Cinque, confermato da lei stessa nel corso dell’ultima puntata. Anche perpotrebbero esserci delle novità: l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non ha convinto pienamente né gli spettatori né i vertici, almeno stando alle indiscrezioni., per lei nessun programma nella prossima stagione televisiva aPrima di tutto, è bene chiarire che si trattano di indiscrezioni e che almeno per il momento non c’è nulla di certo. In base a quanto riportato da TV Blog, perpotrebbe esserci ...

In base a quanto riportato da TV Blog , perBlasi potrebbe esserci unonella prossima stagione televisiva. Dopo, dunque, l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque , potrebbe arrivare ...Gli ultimi rumors, lanciati dal sito Tv Blog, vorrebbero ancheBlasi fuori dalla prossima stagione di Canale 5. Al momento solo voci, che alimentano l'attesa per la presentazione della nuova ...Altra big che rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano èBlasi : vista l'aria che tira, vale a dire la volontà della dirigenza di Cologno Monzese di direa quel tipo di programmi ...

“Stop a Ilary Blasi”: la rivoluzione Mediaset. Chi va e chi resta DiLei

Ilary Blasi in vacanza a Rio, meta inattesa per la showgirl che posta a sorpresa l'arrivo suo a Copacabana sui social.I nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024 continueranno a puntare ancora sul genere reality show, seppur con diversi cambiamenti. Spazio al ritorno del Grande fratello vip in prima serata, così come ci sa ...