Stipendi personale della scuola perde il 15% del suo valore Sindacati | “Salario minimo”

... non si trova abbastanza, soprattutto altamente qualificato oppure operaio e da impiegare nella ristorazione e nel turismo. L'aumento deglicon il taglio del cuneo fiscale Quanto ...... per ilche assiste gli anziani è di 15 euro l'ora, nel settore delle pulizie è di 13 ...di una busta paga base non ha alimentato una spirale verso il basso nella dinamica degli. Più ...... 35mila euro di retribuzione annua lorda; nella misura di 7 punti percentuali, permensili ... Sempre nel mese di luglio dovrebbe essere prevista l'emissione speciale per ilsupplente ...

Stipendi docenti e Ata, da luglio emolumento accessorio una tantum. Avviso NoiPA Orizzonte Scuola

Nel corso degli ultimi due anni, i redditi reali degli italiani hanno subito un duro colpo, perdendo un preoccupante 15% del loro potere d'acquisto. Questa drammatica situazione economica è stata al c ...Vi siete mai chiesti quanto guadagnano i reali inglesi Ecco tutti i compensi della Royal Family di Londra a quanto ammontano.