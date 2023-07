Steven Gerrard è il nuovo tecnico dell’Al-Ettifaq

Palloni Mondiale Qatar (LaPresse) - Calciomercato.itStiamo parlando di, capitano storico del Liverpool ed ex tecnico dell'Aston Villa. Il manager inglese, che nei giorni scorsi aveva ...Commenta per primo Ancheriparte dall'Arabia Saudita: ufficiale la firma del tecnico con l' Al - Ettifaq .L'Al - Ettifaqa, squadra di calcio che gioca nel principale campionato dell'Arabia Saudita, ha annunciato di aver ingaggiato come nuovo allenatore ...

L’ex calciatore inglese Steven Gerrard allenerà l’Al-Ettifaq in Arabia Saudita Il Post

Anche Steven Gerrard non ha saputo dire di no alle offerte arrivategli dall'Arabia Saudita. Così l'ex centrocampista del Liverpool, e poi manager dell'Aston Villa da cui è stato esonerato lo scorso ot ...Gerrard è il nuovo allenatore dell'Al Ettifaq Club: ufficiale Continua la migrazione di calciatore e allenatori europei verso l'Arabia Saudita. Dopo Jorge Jesus, c'è un'altra ufficialità: Steven ...