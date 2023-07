Steve Hackett in Italia dal 6 luglio con il suo tour estivo

(Di lunedì 3 luglio 2023) MILANO – Dopo il grande successo del 2022 World, che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna a grande richiesta di pubblico con “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty +Highlights”,che segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot , album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica.sarà inper sei imperdibili date: il 6Brescia (Arena Campo Marte); il 7Pistoia (Piazza Duomo); l’8Ostia Antica, Roma (Teatro Romano); il 10Caserta (Belvedere di San Leucio); il 12Ferrara (Piazza Trento Trieste); il 13 ...

... MILANO - Dopo il grande successo del 2022 World Tour, che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna a ...Roma, 1 lug. Dopo il World Tour 2022, che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna a grande richiesta di pubblico con Genesis Revisited Foxtrot at Fifty +Highlights, tour che segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot, album che mise i Genesis ...Dopo il successo del 2022 World Tour, che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna con Genesis Revisited - Foxtrot at Fifty +Highlights, tour che segna il 50esimo anniversario di Foxtrot, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. ...

Steve Hackett: “Io, archeologo dei Genesis” La Stampa

MILANO - Dopo il grande successo del 2022 World Tour, che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out nel nostro paese, il leggendario ...«Foxtrot è il disco in cui il classico suono dei Genesis degli anni 70 ha preso forma in modo entusiasmante. Tutti noi stavamo sviluppando molte idee musicali, inclusa ...