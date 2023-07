Sia i riparatori autorizzatiche i riparatori indipendenti potranno adesso ordinare ricambi e accessori originali per gli 11 brand, oltre alla linea multimarca Eurorepar, ai ...Il nuovo boss di Citroen in Europa è entrato a far parte del grupponell'ottobre 2021 ... Citroen Il progetto Citroën Drive La Maddalena Electric simettendo al centro la mobilità ...... la Peugeot 2008 si: il design non viene stravolto, ma, specie all'anteriore, arrivano ...CV e 260 Nm di coppia che equipaggia diversi modelli recenti del Leone e dell'intero gruppo...

Stellantis rinnova e amplia struttura distribuzione ricambi Distrigo ... Italpress

TORINO (ITALPRESS) - Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis e, come precedentemente annunciato alla fiera Equip Auto ...Stellantis investirà per creare un 'Green Campus' a Mirafiori. In campo tra 150 e 200 milioni di euro. Lo ha annunciato il responsabile globale delle Risorse Umane, Xavier Cherau che ha incontrato anc ...