(Di lunedì 3 luglio 2023) Tornano lae la 600, due modelli iconici del brand Fiat, oggi in versione completamente elettrica. Le due vetture, che si richiamano al passato per affrontare la mobilità del futuro ...

Tornano la mitica Topolino e la 600, due modelli iconici del brand Fiat, oggi in versione completamente elettrica. Le due vetture, che si richiamano al passato per affrontare la mobilità del futuro ...... si trovano Enel (+22,6%), Ferrari (+49,6%),(+21,3%), Eni ( - 0,8%) e Intesa Sanpaolo (+... "Gestori e investitoria trovarsi in una trappola - afferma Corinna zur Nedden , ...... la Peugeot 2008 si rinnova: il design non viene stravolto, ma, specie all'anteriore,...CV e 260 Nm di coppia che equipaggia diversi modelli recenti del Leone e dell'intero gruppo...

Stellantis, arrivano la mitica Topolino e la nuova 600 - Economia Agenzia ANSA

Tornano la mitica Topolino e la 600, due modelli iconici del brand Fiat, oggi in versione completamente elettrica. (ANSA) ...È arrivata da pochissimo la nuova Topolino, la nanocar che andrà a fare concorrenza all’altra piccolissima del gruppo Stellantis, la Citroen Ami. Ma non solo, perché l’azienda italiana si prepara a ...