Stefanini-Kontaveit oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lucreziasfiderà Anettnel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Debutto assoluto nel main draw per la giocatrice azzurra, che ha brillantemente superato le qualificazioni ed è stata sorteggiata contro un’avversaria impegnativa. Al primo turno se la vedrà infatti contro l’estone, la quale ha annunciato che questo sarà l’ultimo torneo della sua vita per problemi alla schiena. Secondo i bookmakers partirà favorita, che nonostante non giochi un match ufficiale dal Roland Garros, ha più esperienza sull’erba ed avrà una voglia matta di fare bene in un torneo così speciale. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

La qualificata Lucreziaproverà a mettere fine alla carriera dell'ex numero 2 del mondo Anett, al suo ultimo torneo. Camila Giorgi avrà Varvara Gracheva, mentre per Elisabetta ...Tranon ci sono precedenti. Martedì debuttano invece le 4 azzurre sorteggiate nella parte bassa del draw , quella presidiata da Aryna Sabalenka: Paolini, Bronzetti, Giorgi ed ...

Inizia oggi il torneo di Wimbledon 2023. Esordio sul centrale per il campione in carica Djokovic, giocano pure Sinner e Musetti ...Oggi parte Wimbledon edizione 136: per la prima volta dal 2003 la testa di serie numero non è un Fab Four (Federer-Nadal-Djokovic-Murray), ma Alcaraz, n. 1 della classifica ATP. Diretta tv ...