STATS – Frattesi | Kamada o entrambi? Ipotesi per le scelte della Roma

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) I numeri di, i due obiettivi – complementari –per questa sessione del calciomercato Non sono alternativi, semmai complementari. Potrebbero arrivare, occupando zone di campo diverse. Il problema è, naturalmente, la dimensione economica delle due operazioni e la concorrenza che è piuttosto nutrita perché i due giocatori piacciono – e non poco – a tanti. Stiamo parlando di Davidee Daichi, obiettividi cui oggi parla il Corriere dello Sport. Partendo da due dichiarazioni. La prima, non in ordine di tempo, è quella di Giovanni Carnevali, che sul giocatore del Sassuolo ha detto: «É la prima società che ci ha chiesto, anche dalla passata ...