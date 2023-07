Stati Uniti | uomo rivela il trucco geniale dei dipendenti del ' McDrive' per non essere licenziati | Bisogna raggirare il sistema così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 3 luglio 2023), unhato che alcunidi drive-thru (tipo il, per intenderci) sono costretti ad imbrogliare per non: ecco cosa fanno per scongiurare il pericolo dimissioni Tutti sanno che spesso i lavoratori vogliono un po' troppo dai loro, con richieste che finiscono perestenuanti e niente affatto umanamente possibili. Tale fenomeno, purtroppo, avviene in varie industrie e organizzazioni differenti sia nell'ambito pubblico che in ambito privato. Ad esempio, un TikToker ha spiegato come i fast food (ad esempio il McDonald's) vogliano in tutti modi che i lorodrive-thru (quelli che lavorano al, per ...