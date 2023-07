Stanotte la prima Superluna del 2023 | occhi al cielo per uno spettacolo mozzafiato sui social dalle 21 30

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un appuntamento da non perdere per romantici, esperti di astrofisica, curiosi e scettici. Tutti con il naso all’insù e glirivolti al. Questa sera debutta ladelle quattro Superlune del, concentrate tra l’estate e l’inizio dell’autunno. Si tratta di un fenomeno particolare, che avviene quando la luna è piena mentre è alla minima distanza dalla Terra (perigeo). E appare ai nostrimolto più grande e luminosa del solito.debutta ladelLadel Cervo è visibile da questo pomeriggio. Prende il nome da una antica tradizione dei nativi americani. Secondo i quali il mese di luglio è il momento in cui le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime ...

Il suo disco sorgerà alle 21 e 28 e resterà anche piuttosto basso sull'orizzonte fino al tramonto, pocodelle 5. Per questo la Luna non perderà per tutto il suo corso notturno la tonalità ...Nellaseduta di luglio, le Borse europee continuano a premere sull'acceleratore dopo un primo ...positive sull'andamento della grande industria contenute nell'indice Tankan diffuso, ...Lo stesso ministero fa sapere chei feriti sono stati tre. Il ministero dell'Interno ... Questa, infatti, è stata lanotte di relativa calma, dopo una settimana di guerrigli urbana.

Stanotte la prima "Superluna" dell'anno: occhi puntati sulla Luna del ... Cuneo24

La prima Superluna del 2023 sarà visibile dal tramonto di oggi, lunedì 3 luglio. Il nostro satellite in occasione del plenilunio si porterà a 'soli' 360149km di distanza dalla Terra, contro i 384000 c ...Il nome nasce dalla tradizione degli indiani d’America. In questa fase il satellite è al perigeo: il punto più vicino alla Terra ...