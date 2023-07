Stai lavando i capelli nel modo sbagliato | ecco il segreto per distribuire uniformemente lo shampoo e pulire meglio il cuoio capelluto

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie Lavare inelcorretto è fondamentale per mantenere ilpulito e sano. Un esperto diha rivelato unche molti non conoscono e ha spiegato ilcorretto di lavare iper ottenere risultati migliori. In un video su TikTok, ha spiegato l'importanza di emulsionare loprima di applicarlo sule ha dimostrato il metodo corretto. Scopri i dettagli e i commenti dei follower che hanno provato questo metodo. Di cosa parliamo in questo articolo... Lavaggio deinelConsiglio di emulsionare loprima di applicarlo Lo ...