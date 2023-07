Sport in tv lunedì 3 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ile glidigliinnella giornata diper quanto riguarda loin tv. Nuova settimana die nuovi. Occhi puntati ovviamente su Wimbledon, terzo slam stagionale, che prende il via sui prati di Church Road. Subito in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Cresce l’attesa anche per gli Europei Under 19, con l’Italia che debutterà contro Malta. Infine, prosegue il Tour de France con la terza tappa, la Amorebieta-Extano – Bayonne di 193,5 chilometri.Face.