Spesso buono oltre | l' etichetta anti-spreco sul cibo dell' Ue è rinviata

attraverso nuove indicazioni che chiariscono che per cibi e bevande ciò che si acquista "anche dopo" la data indicata e che dunque il periodo di vita è più lungo di ciò che si possa

Cibo, rinviata l'etichetta anti-spreco Ue "Spesso buono oltre" TGCOM

Si è arenata la proposta che prevedeva di aggiungere la dicutura "spesso buono oltre" alla data di scadenza dei prodotti alimentari ...BRUXELLES - Era attesa tra le misure contro gli sprechi alimentari che la Commissione europea presenterà mercoledì 5 luglio. Ma, a quanto apprende l'ANSA, l'atto delegato dell'Ue che ...