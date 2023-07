Speleologa bloccata a 150 metri di profondità nel Bergamasco | “Intervento complesso”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Unaè rimastanella grotta Bueno Fonteno a 150diin provincia di Bergamo e da domenica sera il Soccorso Alpino sta tentando di riportarla in superficie, tra non poche difficoltà. Nel pomeriggio di lunedì, nonostante l’di numerose squadre da tutto il Nord Italia, i soccorritori non si sbilanciano sui tempi del recupero. L’infatti viene definito “” a causa della morfologia del tratto dove la donna, che ha una gamba rotta, è. Un tratto che è “ancora in esplorazione”. A dare l’allarme sono stati i colleghi della donna – di 31 anni – che si trovavano con lei. I soccorsi sono scattato domenica pomeriggio dopo che uno dei compagni della donna era uscito dalla grotta, dove i ...

