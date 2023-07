Spaventosa crepa su un pilastro montante delle montagne russe | un genitore se ne accorge e lancia l’allarme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tragedia sfiorata in un parco divertimenti della Carolina del Nord (Stati Uniti): il Carowinds ha chiuso l’attrazione Fury 325 – lepiù alte, veloci e lunghe di tutto il nord America – dopo che una massicciaè stata avvistata su undi supporto. Jeremy Wagner, ex paramedico, stava aspettando i figli nel parcheggio quando ha notato la grossain uno dei pilastri portanti dell’ottovolante. Immediato è stato il suo intervento: dopo aver ripreso il tutto con un video – in queste ore, inutile dirlo, diventato virale sui social – ha avvisato i funzionari. L’attrazione è stata chiusa al pubblico per le dovute verifiche la sera del 30 giugno scorso: “Carowinds ha chiuso Fury 325 dopo che il personale si è accorto di unanella parte superiore di un ...