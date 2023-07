Spagna | stretta contro il razzismo negli stadi | Polizia potrà sospendere le partite

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nuovo giro di vite ingli episodi die più in generale durante le manifestazioni sportive. Il quotidiano El Pais ha infatti rivelato l’arrivo di una nuova circolare da parte del Ministero dell’Interno, che in queste ore sarà girata alladi Stato, alla Guardia Civil e alle Delegazioni di Governo per la sua entrata in vigore. All’atto pratico laavrà il potere di, interrompere o impedire l’inizio dellein casi dicome quello eclatante che ha colpito il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior il 21 maggio scorso alloo Mestalla di Valencia. “Il dipartimento diretto da Fernando Grande-Marlaska – scrive El Pais – ha ...

...15 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Penisola sorrentina 21:30 - Cops - Una banda di poliziotti La...25 - Se Dio vuole 23:35 - Se Dio vuole 01:15 - Airport Security:5 Stagione Ep.16 01:50 - ...... dopo che il presidente della Banca centrale americana ha ribadito che lamonetaria è ... - Pmi manifatturiero: andameno a giugno in, Italia, Francia, Germania, Eurozona, Gb e Usa. - Usa: ...E' il caso die Slovacchia, separati proprio da dieci punti percentuali esatti d'inflazione. E' vero che ogni economia ha il suo peso e contribuisce in misura differente al dato medio. Non vi ...

Spagna, stretta contro il razzismo negli stadi: Polizia potrà ... SPORTFACE.IT

Stando al leaker di Metroid Dread, una software house spagnola non meglio precisata avrebbe già ricevuto da Nintendo un devkit di Switch 2 ...MILANO - Il Milan, in attesa di trovare gli accordi definitivi con Chelsea per Pulisic (si lavora a un’intesa intorno ai 20 milioni), Valencia per Musah e Az per Reijnders (il club rossonero ha l’ok ...