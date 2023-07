Spacciava hashish sul Lungomare di Salerno | arrestato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sabato 1 luglio, la Polizia di Stato hain flagranza di reato A.F. (cl. 1999), in quanto trovato in possesso di 109 involucri di sostanza stupefacente del tipoe marijuana per un peso complessivo di circa 350 grammi. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, é stato individuato e fermato dagli operatori sul tratto dicittadino poiché riconosciuto nella stessa persona che lo scorso 22 giugno era stato controllato dallo stesso personale e si era dato alla fuga dopo essere stato trovato in possesso di 58 involucri di sostanza stupefacente del tipoper un peso complessivo di circa 170 grammi e della somma di 320 euro. Segui ZON.IT su Google News.

