Sorpreso in strada | ma doveva essere ai domiciliari

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)ina Napoli in via Giacomo Savarese,maai, denunciato per evasioneina Napoli. Sabato sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In via Giacomo Savarese hanno controllato un uomo ed lo hanno identificato per un 37enne di Napoli. Hanno inoltre accertato che l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio dove era sottoposto aispendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli agenti pertanto lo hanno denunciato per evasione. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.