Sorpresa | alla Schlein piace il taglio del cuneo fiscale voluto dal governo | «Ora sia strutturale»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Se governare è difficile, anche fare l’opposizione non è una passeggiata. Se ne sta accorgendo Elly, costretta ad arrampicarsi letteralmente sugli specchi pur di certificare la propria esistenza (politica) in vita. Lo ha fatto anche oggi nel corso di un convegno su salari e inflazione. «Chiediamo che sia resoildel», ha detto la leader del Pd. Che probabilmente neanche si è accorta che miglior complimento a Giorgia Meloni non avrebbe potuto rivolgere. E sì, perché di solito, al, l’opposizione chiede di ritirarli i suoi provvedimenti, non di renderli strutturali e quindi definitivi. Proprio quel che ha auspicato la: «Non è il momento di fare bonus temporanei ma di politiche strutturali, ci sono tutte le condizioni per farlo, si tratta ...

, non è vero che a Milano mancano i taxi, se i clienti restano a piedi la colpa è dell'... ma assurdo imporlo ai decisori; attribuendo le conseguenti lunghe filescarsa offerta di Atm ...... offerto da SHU ai visitatori, con una visita con. Negli stessi giorni verrà aperta la ... potrete assisterepoesia che attraverso la tecnologia si trasforma in scultura e musica con il ...Questo arbusto dalla chioma variegata è molto versatile e tiene testacalura estiva, così come al gelido inverno. Lapiù grande la regala a metà estate, quando sboccia con meravigliosi ...

Federer a sorpresa si presenta al concerto dei Coldplay a Zurigo e sale sul palco con Chris Martin Ubitennis

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si aggirava con fare sospetto attorno ai distributori automatici di snack e bevande dell'Ospedale. Sorpreso con cacciaviti e pinze e la somma di 500 euro in moneta ...